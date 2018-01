Els alumnes de la llar d'infants i de pàrvuls de la Joviat fan cagar el tió

Els alumnes de la llar d´infants de l´Escola Joviat de Manresa van fer cagar el tió a finals de trimestre. Després de tenir durant unes setmanes els Tions a classe, i alimentar-los d´allò més bé, els troncs màgics estaven preparats per cagar un munt de regals.

Els Dentetes, els Cargols i els Patufets, cantaven la cançó del Caga Tió mentre donaven cops de bastó, i els Tions van ser molt generosos: per a cada nen va cagar una bosseta amb alguna cosa per menjar i un regalet, a més de joguines per a cada classe.

D'altra banda, els Patufets van fer una coreografia d´una cançó de Nadal a les famílies, que havien assajat durant molts dies per fer-los aquesta sorpresa.

També van fer cagar el tió els alumnes de parvulari de l'escola manresana. Les classes del Elefants, Gegants i Dracs, després de tenir durant unes setmanes els Tions a classe, van fer cagar el tió al gimnàs de l´escola.

Els alumnes de parvulari també fan cagar el tió



Els Elefants (EI3) van recitar el poema de Nadal i després van cantar la cançó "Ara ve Nadal" acompanyats del teclat.

Els Gegants (EI4) van cantar la cançó "El trineu" acompanyats dels cascavells i tot seguit es van estrenar amb la cançó en anglès "Twinkle twinkle" acompanyats del teclat.

El Dracs (EI5) van començar recitant el poema "El pessebre" a les famílies i després, amb tota la il·lusió del món, van cantar dues cançons "El rabadà" i "Jingle Bells", acompanyats del teclat i mentre tocàven les panderetes. Va ser una tarda entranyable i molt divertida per a tothom!