L'organització de la cavalcada de Reis es desentén de la crida a portar llaços grocs

Els organitzadors de l'arribada dels Reis d'Orient a Manresa, l'Agrupació Cultural del Bages, considera que la política s'ha de desvincular de la cavalcada. Per aquest motiu ha expressat el seu desacord amb la crida feta per Òmnium Cultural del Bages i l'Assemblea Nacional perquè la gent rebi la comitiva reial amb el llaç groc o alguna peça de vestir d'aquest color per demanar la llibertat dels polítics empresonats i el retorn dels que hi ha a l'exili. S'aprofitaria, així, el ressò que la cavalcada de Manresa sigui televisada per TV3.

«És una nit màgica per dedicar-la als nens i nenes. No és el moment per fer això. Hi ha altres moments per a les reivindicacions», ha explicat a Regió7 Imma Torrecillas, principal responsable de la cavalcada de l'Agrupació Cultural. Ha assegurat que la iniciativa no ha sortit de l'organització. «No hem donat cap instrucció. Ens ha vingut de nou i no en sabíem res». Ha insistit que «no s'han de barrejar les coses. Una és la política, i ens hi podem sentir identificats, i una altra són els nens i nenes. No ens agrada aquest posicionament».

La cavalcada de Manresa es va convertir en motiu de retrets entre unionistes i sobiranistes des del mateix moment que Òmnium Cultural i l'ANC van fer la crida de dur una peça groga. Fins i tot hi va haver una picabaralla via Twitter entre el president de Ciutadans, Albert Rivera, i el conseller destituït del Govern Josep Rull, a més a més d'infinitat de missatges a favor i en contra.

«Podríem deixar que els nens gaudissin de la cavalcada dels Reis sense ideologies ni sectarismes, si us plau?», va demanar a través de Twitter Albert Rivera. Rull va contestar-li: «Podrien deixar que quatre pares innocents (dos dels quals amb fills petits) poguessin gaudir de la cavalcada dels Reigs Mags fora de la presó?». Mentrestant, llaços grocs de llibertat, de justícia i humanitat».



Despertar consciències



El president de l'ANC al Bages, Josep Emili Puig, va explicar ahir a aquest diari que és absurd parlar d'adoctrinament, «però ja estem acostumats a manipulacions i valoracions infundades». Per a Puig, no es demana pas que la gent porti pancartes, ni que cridin eslògans ni res. «Els nens són els reis de la festa», i «l'únic que es demana és que es portin elements de vestimenta de color groc. És una opció personal de la gent gran, que decideix com es vesteix».

Va afirmar que es tracta d'una iniciativa «que pretén continuar despertant la consciència que tenim presos polítics i polítics exiliats», i es vol «aprofitar un dia que la gent surt al carrer per demanar de manera festiva i alegre el retorn complet de la democràcia». Va insistir que «és una qüestió de democràcia, no d'independència».

Les xarxes socials es van omplir ahir de missatges, rèpliques i contrarèpliques a favor o en contra de la iniciativa impulsada per Òmnium i l'Assemblea. En una d'elles es mostrava com Ciutadans va repartir globus a la cavalcada de la localitat d'Albolote, municipi de la província de Granada, fa dos anys, i que «van fer feliços molts nens», deia el text al mateix temps que es podien veure fotos d'infants amb els globus taronges i el lema de Ciutadans.

TV3 va retransmetre l'any passat la cavalcada de Vic. Llavors també es va generar polèmica quan Òmnium i l'ANC van repartir fanalets amb l'estelada, una tradició des de l'any 2012.



Res a veure amb Vic



Per a Josep Emili Puig, els casos de Vic i de Manresa no tenen res a veure. «Els fanalets portaven una simbologia independentista, i en aquest cas nosaltres demanem elements grocs, que són un símbol de democràcia i llibertat». A Vic aquest any es distribuiran fanalets amb el llaç groc per rebre els Reis d'Orient.