Sopar d'agraïment de Junts per Catalunya

La formació de Junts per Catalunya al Bages ha organitzat per avui un sopar on hi són convidats a assistir-hi interventors i apoderats de Junts per Catalunya de la comarca, associats i simpatitzants.

Serà a les 9 del vespre, al restaurant Golden de Manresa, i tindrà la presència d'alcaldes i regidors dela comarca del Bages, com Valentí Junyent. També hi assistirà David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT; Joan Tor-res, candidat de Junts per Catalunya al Bages; i Eduard Pujol, portaveu i candidat de Junts per Catalunya.