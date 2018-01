Dues unitats mòbils i onze càmeres mostraran la cavalcada de Manresa a Catalunya per TV3

Dues unitats mòbils, 11 càmeres, una de les quals en una grua i dues amb aparells estabilitzadors per poder prendre imatges a peu de carrer, dos platós per fer entrevistes, i el que és més important: els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, que a més a més estrenaran carrosses i estaran acompanyats d'un seguici format per més de 700 persones. Tot està a punt perquè els Reis d'Orient arribin aquesta tarda a Manresa, visita que serà retransmesa a tot Catalunya per TV3.

L'emissió per televisió es farà en el que s'anomena un fals directe. Les càmeres enregistraran la cavalcada però les imatges no es podran veure fins a uns minuts més tard. Segons fonts de Televisió de Catalunya, això es fa per tenir un control absolut del temps, que en televisió és sagrat. La transmissió serà produïda per l'Àrea d'Infantils i Juvenils de TV3.



Inici a les 6 de la tarda

La cercavila començarà a les 6 de la tarda al carrer de Rubió i Ors cantonada amb la Muralla de Sant Francesc, el punt habitual els últims anys. No serà, però, fins que arribi a la plaça de Valldaura que Televisió de Catalunya començarà a enregistrar l'esdeveniment. A partir d'aquí les càmeres seguiran tota la cercavila dels Reis d'Orient i paral·lelament es faran entrevistes en un plató que s'ha instal·lat a la plaça Major. Hi passaran el pallasso Marcel Gros, el músic Xavier Serrano, membres del grup Gossos, a més a més del periodista manresà de Televisió de Catalunya, Francesc Sòria.

Hi haurà un altre plató a la plaça de Valldaura, on dos personatges del Club Super 3, el Sr. Pla i la Pati Pla, interactuaran amb els nens i nenes. La Pati Pla demanarà als nens i nenes que l'ajudin a fer la carta als Reis, i el seu tiet intentarà que demanin aquells regals que només li interessen a ell.

Tot i que la cercavila començarà a les 6 de la tarda, la retransmissió per la televisió començarà a 2/4 de 8 i s'acabarà minuts abans del Telenotícies Vespre. No serà fins que els Reis d'Orient arribin a la plaça Major que llavors sí que la retransmissió es farà en directe. Durant tot el dia d'ahir es van acabar de muntar els platós de la plaça Major, davant l'edifici nou de l'Ajuntament, i el de la plaça de Valldaura.

Els encarregats de presentar la cavalcada seran la directora i presentadora del programa Info K, Laia Servera, i el redactor i guionista de TV3 Manu Alonso. Aquest últim serà a peu de carrer seguint la comitiva reial. Entrevistarà nens i nenes i, fins i tot, és possible que s'enfili a alguna carrossa.

El fet que la cavalcada sigui retransmesa per Televisió de Catalunya obliga els organitzadors de la cavalcada, l'Agrupació Cultural del Bages, a complir escrupolosament l'horari previst. És la principal servitud que té la transmissió, ha explicat a Regió7 la responsable de l'acte, Imma Torrecillas. Pel que fa a tota la resta, «no ens ho han posat difícil», ha assegurat. L'Agrupació també va haver de proporcionar fotos de totes les carrosses i explicar la història de la cavalcada de Manresa.



Disset carrosses



Disset carrosses recorreran el centre de Manresa. Són tres menys que els últims anys. S'han retirat les més velles i insegures. Les dels Reis d'Orient seran noves. Estan inspirades en tres edificis emblemàtics de la ciutat. Són la Seu, el Casino i el teatre Kursaal. Obriran la cavalcada els tabalers de Xàldiga i la tancaran els cotxes antics dels Bombers de la Generalitat. Entremig hi haurà la carrossa de la Tremenda de Xàldiga, la caldera dels Carlins, les de l'Associació de Veïns del Poble Nou, les carrosses dels patges i de l'àngel, les dels Reis d'Orient, la carbonera, la del cargol del Caravanning i les de jocs, joguines i regals, a més a més dels estendards, la coreografia de les bombolles i banderers.

La cavalcada passarà per la Muralla de Sant Francesc, la de Sant Domènec, carrer Guimerà, tot el Passeig fins a la Bonavista per baixar per la carretera de Vic cap a la Muralla del Carme i la plaça de Sant Domènec. Aquí els Reis d'Orient i el seu seguici continuaran el seu trajecte a peu pel Born i Sant Miquel fins arribar a la plaça Major cap a les 8 del vespre. Durant aquest recorregut els Reis d'Orient interactuaran amb la gent que hi hagi al carrer.

A la plaça seran rebuts per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els regidors. Faran l'adoració, hi haurà diverses coreografies i, posteriorment, sortiran al balcó de l'edifici de l'Ajuntament per rebre la clau màgica que obre totes les cases per deixar-hi els regals. Com és tradicional, un dels Reis s'adreçarà al públic des del mateix balcó.

L'Agrupació Cultural del Bages ha fet una crida per rebre els Reis amb fanalets a la plaça de Sant Domènec i acompanyar-los fins a la plaça Major, on hi haurà un final de festa sorpresa que no han volgut revelar.



Segona retransmissió

És el segon cop que TV3 televisarà la cavalcada dels Reis Mags de Manresa. La primera va ser el 2003. Aleshores es va aprofitar l'ocasió per incrementar el pressupost de la cercavila. Això va fer possible renovar les carrosses, el vestuari i altres elements de la comitiva.

En aquesta ocasió la transmissió televisiva coincideix també amb una estrena important: les carrosses dels tres reis. Aquest canvi, però, ja era previst des de feia temps, segons van explicar l'Ajuntament i l'Agrupació Cultural del Bages durant la presentació de la cavalcada d'enguany. Es dóna la casualitat que les carrosses dels Reis fins ara es van estrenar el 2003, coincidint amb la retransmissió de TV3. Ara, la televisió tornarà a ser testimoni, novament, de l'estrena de les carrosses reials.