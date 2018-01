L'assistència al Campi qui jugui de Manresa creix lleugerament

El Campi qui Jugui ha tancat l´edició d´enguany amb 10.493 visitants, 468 persones més que l´any anterior.

El certamen, que s´ha dut a terme al complex del Vell Congost del 27 de desembre al 4 de gener i anava dedicat al Far West Americà, va rebre el darrer dia 1.588 visites.

La 32a edició del Campi qui Jugui, que dijous al vespre va tancar les portes fins l´any vinent, ha tornat a rebre més de 10.000 visites. Concretament 10.493 persones han passat per les instal·lacions del complex del vell Congost durant els dies en què s'ha trasformat en un espai pensat especialment per als infants i els adults que els acompanyen, 468 més que l´any passat. Aquesta xifra suposa prop d'un 5% d'augment.

El saló de la Infància i la Joventut de la Catalunya Central ja fa temps que és una cita ineludible dels infants de Manresa i comarca i està consolidat com un espai de referència de l´esbarjo i l´entreteniment que promou aspectes com el respecte al medi ambient, la companyonia, la solidaritat, l´amistat i el respecte a la diversitat.

L´Associació Campi qui Jugui en fa una valoració molt positiva després de la bona resposta dels visitants a les propostes lúdiques que enguany han tingut com a eix temàtic el Far West Americà.



Activitats d'aventura

Les activitats que han tingut més requesta han estat les d´aventura, com ja va sent habitual, i els clàssics circuit de cars, l´Espai Egiba, i el Laberint; i entre les novetats, l´escape Room d´una presó ha estat el que ha despertat més passions.

Els infants i joves també han pogut fruir de nombrosos tallers repartits en tendes índies en un autèntic poblat apatxe muntat a la zona central del pavelló. A més, aquet any han pogut gaudir del desert texà amb un sorral on havien de trobar pelletes d´or, un cactus al qual encertar unes anelles, un planetari on descobrir els vastos cels nocturns de l´oest, un saloon amb jocs per als nois i noies de més edat, una granja i un "toro loco" que han transportat els participants fins al Far West.

El Saló de la Infància, que s´ha dut a terme del 27 de desembre al 4 de gener, cada dia de les 16 a les 20.30 h, està organitzat per l´Associació Campi qui Jugui que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l´educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i compta amb la col·laboració d´institucions públiques i privades i el suport de l´Ajuntament de Manresa.