Macrogaleria i vídeos de la cavalcada de Manresa, aquest dissabte al web

La web de Regi7 es bolcarà completament en transmetre als seus lectors la màgia de la nit de Reis. Per aquest motiu, dissabte podreu gaudir d'una macrogaleria fotogràfica de la Cavalcada de Reis de Manresa.

Les imatges dels Reis, els patges, les carrosses i l'ambientació de Ses Majestats no seran les úniques que podreu veure. Com ja és habitual, Regió7 participarà a la rua amb un cotxe i des d'allà realitzarà imatges i vídeos de tots els assistents com a públic a la rua.

No t'ho perdis i visita la web aquest dissabte per no perdre cap detall de tot el que hagi succeït a la Cavalcada!