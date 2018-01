L'Estat inclou l'exalcalde Valls en un cas de possible frau al Port de Barcelona

L'exalcalde de Manresa Jordi Valls ha estat assenyalat per l'Advocacia de l'Estat com un dels gestors del Port de Barcelona presumptament responsables d'un sobrecost de 40,6 milions d'euros a les obres del dic est.

Requerit per Regió7, el que va ser alcalde de la ciutat entre1995 i 2006 i president de l'Autoritat Portuària de Barcelona del 2007 al 2011, ha declinat fer declaracions, però ha recordat que ja hi va haver una instrucció que va considerar que no hi havia responsabilitat comptable en aquest afer.

El que ha fet l'Advocacia de l'Estat, exercint la seva potestat, ha estat impugnar aquesta instrucció davant el Tribunal de Comptes, que és el màxim òrgan fiscalitzador de la gestió econòmica del sector públic.

Segons publicava ahir el rotatiu el País, a instància de l'Advocacia de l'Estat el Tribunal de Comptes ha citat el 19 de març els presumptes responsables.

Els citats són els presidents i directors de l'Autoritat Portuària de Barcelona entre 1998 i 2011, i també directors de l'organisme portuari, a més de tres directors d'obra i el que va ser cap de l'assistència tècnica de l'ampliació del dic est.

Precisament, en referència al sobrecost de les obres, hi ha sengles procediments judicials instats per l'Autoritat Portuària de Barcelona per considerar-se perjudicada per un presumpte frau en haver hagut de pagar per l'obra més del que calia.

El País va fer públic ahir fragments d'un escrit de l'Advocacia de l'Estat que apunta que els exresponsables de l'Autoritat Portuària de Barcelona, entre els quals hi ha Jordi Valls, no són perjudicats pel sobrecost en l'execució de les obres, sinó responsables de «greus negligències» en haver autoritzat pagaments d'actuacions «no realitzades».

Amb la qual cosa li dóna la volta a la denúncia presentada pel Port de Barcelona contra las constructores del dic est l'any 2010, quan el president de l'autoritat portuària era Jordi Valls.

El lletrat censura que l'Autoritat Portuària de Barcelona responsabilitzés del forat els enginyers de Camins i les Unions Temporals d'Empreses (UTE) de construcció i assistència tècnica, que van participar en la infraestructura sense assumir el seu paper de supervisió. «No és creïble ni s'ajusta a la realitat dels fets», considera.

L'Advocacia de l'Estat assenyala com a «responsables comptables directes» de les suposades irregularitats els expresidents de l'Autoritat Portuària de Barcelona Joaquim Tosas (1998-2004), Joaquín Coello (2004-2006) i Jordi Valls (2006-2011).

També posa sota sospita els exdirectors de l'Autoritat Portuària de Barcelona Josep Oriol Carreras i José Alberto Carbonell, a més de tres directors d'obra i l'excap de l'assistència tècnica de l'ampliació del dic.