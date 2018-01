Manresa dignifica a l'Alfons XII una de les seves mitgeres de la vergonya

Al començament del carrer d'Alfons XII, una de les portes d'entrada a Manresa, fa més de 40 anys que hi llueix una paret mitgera de les que diuen molt poc a favor de la imatge de la ciutat. Ara, l'Ajuntament ha començat a dignificar-la per tal que l'aspecte no sigui tan deplorable. És la mitgera que hi ha al xamfrà d'aquest vial amb la plaça de la Reforma.

De moment, el que s'està fent és arranjar la mitgera, tasca que porta a terme l'Ajuntament de forma subsidiària. Posteriorment, al llarg d'aquest any, segons ha informat a Regió7 el Comissionat del Centre Històric, Adam Majó, l'objectiu és poder arribar a un acord de cessió amb la propietat per tal que es pugui arranjar i obrir el solar, com ja s'ha fet amb altres solars del Centre Històric, que s'han convertit gràcies a iniciatives com aquesta en petits espais de repòs en lloc d'estar abandonats i esdevenir, alguns, autèntics caus de porqueria. Ja sense data, a l'espera de trobar finançament, la intenció també és fer-hi un mural, iniciativa que també s'està promocionant a Manresa.

La dignificació que s'hi està portant a terme actualment passa per arrebossar la paret mitgera per millorar-ne l'aïllament, evitar despreniments i disminuir-ne l'aspecte degradat que té ara.