La retransmissió del seguici reial resta públic als de les barriades

Alguns barris de Manresa també van rebre, ahir, la visita de Ses Majestats els Reis d'Orient o d'algun dels reis per separat. Es van fer quatre petites cavalcades, en les quals, llevat de la del Poble Nou, van notar que no hi havia anat la mateixa gent que en celebracions anteriors perquè havia assistit a la central pel fet que la retransmetia TV3. A la barriada Mion la fan aquest migdia.



El Xup va ser el barri més matiner. Els Reis, a cavall, hi van arribar a les 5 de la tarda. Van fer una volta pel barri i van anar a repartir els regals als nens al local de l'associació de veïns. En aquesta edició hi va participar la comissió de joves del barri. A la Font dels Capellans fa vuit anys que fan un format que combina un pessebre vivent a fora de la sala polivalent i el lliurament de regals a l'interior per part de Melcior, Gaspar i Baltasar, que en van repartir a una quarantena d'infants. Abans, van visitar la residència d'avis. Qui també va visitar una residència, en aquest cas la de la Sagrada Família, va ser el rei negre. Un altre rei, el ros, va repartir regals a la quitxalla al local de Vic-Remei.



Al barri dels Comtals, malgrat que també van tenir menys participació que altres anys, veure la cara d'il·lusió dels usuaris d'Ampans que els van anar a rebre, explicaven fonts de l'associació de veïns, ja servia per donar per bona la cavalcada, que va arribar-hi molt puntual, com cada any.



Al Poble Nou, com que el seguici comença quan acaba el central, no van notar que hi anés menys gent. Després del recorregut, Ses Majestats van repartir regals a una setantena de nens a l'Escorxador, on és el darrer any que ho fan perquè aquest equipament ha passat a mans de la FUB per fer-hi créixer les instal·lacions universitàries.