El Tribunal de Comptes decidirà si hi ha o no responsabilitat comptable

El Tribunal de Comptes haurà de dir si hi ha o no responsabilitat comptable dels antics gestors del Port de Barcelona, entre els quals hi ha l'exalcalde de Manresa Jordi Valls, en un cas en què l'Autoritat Portuària de Barcelona va presentar demandes contra constructores per un presumpte frau de 40,7 milions d'euros en les obres de prolongació el dic est del port.

El que es va denunciar va ser la presumpta utilització de factures fraudulentes perquè no es corresponien amb la venda de cap producte, o bé es va utilitzar menys material en les obres del dic del que realment es detalla en les factures. Aquesta instal·lació d'abric de la superfície portuària es va adjudicar el 2001, quan la presidència del port requeia en Joaquim Tosas –designat per CiU. Les obres, finalitzades el 2008, van consistir en un ampliació de 2,17 quilòmetres del dic que ja hi havia. El dic est s'assenta a 25 metres sota el mar i sobresurt dos metres.