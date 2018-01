Afectacions a la mobilitat per obres al carrer de Vidal i Barraquer

El Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials ha comunicat que el proper dimecres, 10 de gener, s'iniciarà la primera de les tres fases de què consten les obres del projecte de millora de la urbanització dels car-rers Vidal i Barraquer i Via de Sant Ignasi. Els treballs, que és previst que en aquesta primera fase durin un mes i mig, afectaran la mobilitat pel que fa als accessos a l'aparcament pels abonats de les Piscines Municipals, de manera que l'entrada i sortida de vehicles serà per la Via de Sant Ignasi, i no pel carrer de Vidal i Barraquer tal com es fa actualment.