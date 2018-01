Lluitant amb la vida per salvaguardar la terra

La llacuna de Matusagaratí és un aiguamoll continental d'aigua dolça situat a la província del Darién, a Panamà. Un lloc ric per la seva biodiversitat de plantes i d'animals, amb un alt percentatge d'espècies endèmiques. Des de l'any 2007, però, pateix l'impacte de les terres sota les aigües, provocant-ne la dessecació.

Els camperols de la zona han estat utilitzats i enganyats per treballadors de les institucions públiques, amb la complicitat dels polítics en funcions, perquè delimitin centenars d'hectàrees de la llacuna, argumentant falsament que hi tenien drets possessius.

L'any 2009 va començar el desguàs, aprovat a través d'un estudi d'impacte ambiental per l'Autoritat Nacional de l'Ambient, que va ser presentat per una empresa colombiana, Agricultura y Servicios Panamá SA, per plantar 2.007 hectàrees d'arròs amb el sistema de rec. A partir d'aquí, van començar a excavar grans canals a través dels quals es va anar desaiguant la llacuna Matusagaratí, la reserva natural d'aigua dolça més gran de Panamà, amb una rica diversitat de vida aquàtica i terrestre.

El meu lideratge en l'activisme ambiental va motivar els colombians arrossers i sembradors de palma africana a contractar sicaris l'any 2009 perquè m'assassinessin i desaparegués, cas que va ser denunciat. Les autoritats però van perdre la denúncia... Posteriorment, els anys 2015 i 2016, vaig rebre amenaces de mort. La meva vida estava encara més en perill i vaig decidir marxar de Panamà. Ara em trobo en una situació d'asil polític a Espanya.



Una protecció a mitges

Després de la meva sortida de Panamà, i a conseqüència de la intensa lluita i pressió de l'organització de la qual sóc fundadora, Aliança per a un Millor Darién; i de l'activisme ambiental, el ministeri d'Ambient del Govern de Juan Carlos Varela va declarar aquest 2017 l'aiguamoll de Matusagaratí com una àrea protegida, amb categoria de Refugi de Vida Silvestre. No obstant això, no es va ordenar el tancament de desenes de gegantins canals de desguàs de la llacuna, ni tampoc no es van expropiar més de 15.000 hectàrees de terres titulades il·legalment en mans de colombians. Aleshores, està realment protegida la llacuna o el que es protegeix és l'empresa?

La solidaritat internacional d'organitzacions defensores dels drets humans i del medi ambient és molt important per exigir al Govern que compleixi el Protocol de Sitio Ramsar, amb compromisos signats per reduir les emissions de gasos contaminants i la mitigació del canvi climàtic.

Salvar l'aiguamoll-llacuna de Matusagaratí és un deure de tots plegats, perquè si es deixa destruir completament aquesta joia biològica del planeta, hi perdrem la humanitat sencera.