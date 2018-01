Els Mags d'Orient visiten la gent gran de les residències

La majestuositat de les cavalcades de Reis d'Orient i la seva omnipresència a totes les poblacions mostren que són mags. Els barris de Manresa, però, munten repartiments de regals que, més enllà de les fastuoses aparicions del dia 5 de gener al vespre, potencien la il·lusió dels nens, amb actes senzills, perquè reben les joguines de la mà dels mateixos Reis i, a més, tenen l'oportunitat de parlar amb ells. Gairebé totes les cavalcades dels barris van tenir lloc divendres, però ahir, festivitat de Reis, la Mion va donar la benvinguda als tres barbuts de l'Orient i van aconseguir fer partícipis famílies joves, que no són el públic habitual en molts dels actes organitzats per l'entitat veïnal.

Abril Linares va anar on era assegut el rei Melcior, després que des de megafonia cridessin el seu nom, i amb l'emoció de saber si els Mags havien llegit la seva carta va recollir el regal que el rei banc tenia a les mans. «Sí, era el que havia demanat», deia als familiars i amics aquesta nena de 8 anys del barri quan va desembolicar el regal. «M'ha preguntat si m'havia portat bé i li he respost que sí», afegia, mentre la seva mare, Sandra Pérez, confirmava que «és molt bona nena». La seva amiga Martina Alapont també va rebre de part de Melcior el seu regal, la capsa de màgia Borràs, tot i que ja havien deixat altres regals a casa seva el dia anterior. Les dues nenes i la resta que hi havia ahir al migdia a la plaça de la Democràcia de la Mion no amagaven la seva il·lusió d'estar amb els Reis Mags. Després del repartiment de regals fins i tot van tenir l'oportunitat de fer-se fotografies amb Ses Majestats.

Prop de 300 persones es van apropar ahir a la plaça per viure amb màgia i il·lusió el dia de Reis. El president de l'Associació de Veïns de la barriada Mion-Puigberenguer i Poal, Juan José Porcel, estava tan content com els nens en veure que hi havia participat «força habitants del barri». «Hem repartit regals a 85 nens. Aquí s'hi acaba reunint força persones i hi ha un ambient extraordinari», remarcava. I és que, segons Porcel, és «un dels dies importants» per al barri perquè, «amb aquest acte, que aplega moltes famílies, es respira molt esperit comunitari» i, a més, aconsegueix reunir un perfil de persones que no sempre s'engresquen a participar en altres activitats que s'organitzen al llarg de l'any. «Aquí vénen famílies joves que vénen a passar una estona amb els seus fills, que estan contents de veure els Reis», comentava.

Tots els assistents també van tenir l'oportunitat d'esmorzar xocolata amb xurros. Fa deu anys que al barri organitzen el repartiment de regals, i cada any s'hi han sumat més persones i més gent hi participa.

Altres barris de la ciutat van organitzar les seves cavalcades i els repartiments de regals divendres al vespre. El Xup, els Comtals, la Font dels Capellans, Vic-Remei van ser alguns dels que van organitzar actes amb Ses Majestats divendres, tot i que aquest any hi va haver menys participació perquè molts manresans van anar a la cavalcada central, que va ser retransmesa per TV3. Només l'associació del Poble Nou va dir que no havia baixat de participació.