Més d'un centenar de persones participen al sopar de JxCat del Bages

Junts per Catalunya va organitzar un sopar en el qual van assistir un centenar de persones. Un sopar, sobretot, per agrair a interventors, apoderats i les persones que han col·laborat en la campa-nya electoral i han contribuït en els resultats obtinguts. Hi van assistir Eduard Pujol, portaveu i candidat de Junts per Catalunya; Joan Torres, candidat de Junts per Catalunya al Bages; David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDeCAT, i Valentí Junyent, alcalde de Manresa, entre altres alcaldes i regidors de la comarca.

Després del sopar, que va tenir lloc dijous, i de brindar pels resultats, els dirigents polítics es van adreçar als assistents. Valentí Ju-nyent va ser l'encarregat de donar la benvinguda als assistents. Seguidament, Joan Torres va destacar «l'intens aprenentatge viscut aquests dies per part de tots els candidats que m'han acompa-nyat al llarg dels més de 30 actes fets a la comarca del Bages». Al seu torn, David Bonvehí va valorar la generositat del Partit Demòcrata i de tots els càrrecs de partit que han fet un pas al costat.