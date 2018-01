Mor Khaled Khatib, el promotor del Banc de Sang a la Catalunya Central, als 58 anys

Khaled Khatib, responsable del Banc de Sang de la Catalunya Central, ha mort aquest diumenge al migdia de forma sobtada a causa d'un infart, als 58 anys. El seu funeral serà dimecres, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat de la funerària Fontanova.

Khatib, d'orígen libanès, i establert a Manresa des de feia més de 30 anys, va ser, primer, infermer del Banc de Sang fins que va passar a promoure les campanyes de captació.

Per aquest motiu es va relacionar amb el món associatiu de la ciutat, el que va fer que fos un personatge conegut en molts ambients, no tan sols el sanitari.

El 2015 es va inaugurar la nova seu del Banc de Sang de Manresa a les dependències de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia. Coincidint amb aquest fet, el Banc de Sang i Teixits de Manresa va ser l'entitat administradora de les Festes de la Llum.

Khatib va néixer el maig del 1959 al Líban, però la guerra civil va obligar a ell i a la seva família a emigrar. Quan va arribar a Catalunya, Khaled Khatib era un jove de 20 anys amb estudis d'infermeria. Als inicis es va establir a Barcelona (on també vivia el seu germà gran), i on va conèixer el màxim responsable de la Creu Roja Espanyola, que el va recomanar per buscar feina. Va treballar a l'hospital Dos de Maig de Barcelona i poc després va entrar en contacte amb el Banc de Sang, treballant en les unitats mòbils que recorrien Catalunya.

A Manresa, Khatib va arribar-hi després que el doctor Grífols, director del Banc de Sang, li oferís feina. Aleshores, ell i la seva dona es van traslladar de Barcelona.

Khaled Khatib estava àmpliament involucrat en el teixit associatiu de la ciutat i va formar part, per exemple, de la directiva del CE Manresa. Khatib vivia intensament la seva feina, que havia convertit en l'eix central de la seva vida. Khaled Khatib estava casat des de feia 33 anys i tenia un fill que actualment està cursant els estudis d'Infermeria.