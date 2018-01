Cinc de les vint-i-una associacions de veïns de Manresa han canviat de president en 2 anys

Les associacions de veïns, com passa amb moltes entitats, troben a faltar més relleu. Això fa que es donin dues situacions antagòniques. O que els càrrecs s´eternitzin -el president veïnal més antic ja fa 30 anys anys que ocupa el càrrec- o que, en un temps relativament curt hi hagi molts canvis perquè els que hi entren no aguanten.

En encara no dos anys, a Manresa, s´ha produït el relleu en cinc de les 21 entitats veïnals de la ciutat. Representa prop del 24%. A banda, també hi ha hagut el canvi del president de la federació que aixopluga les associacions.

El primer relleu es va produir al barri dels Comtals. El 31 de gener del 2016 Montserrat Tresserres va rellevar Elena Caballero, que feia al voltant d´un any que n´era presidenta i va plegar perquè no podia combinar la feina de presidenta amb la seva ocupació professional. Al seu temps, havia substituït Josep Burillo, que el 2013 va rellevar Pepita Burgués, que feia sis anys que era presidenta de l´ens veïnal i més de vint que formava part de la junta. Burgués, d´edat molt avançada, feia temps que volia plegar. Ara bé, el seu relleu es va produir de sorpresa; els veïns van presentar una candidatura alternativa poc després de saber-se que la que havia estat la tresorera de l´entitat, Teresa Torrabadella, n´havia sostret diners i també de la federació de barris. Burillo també va plegar per motius de feina.

El següent relleu, aquest totalment inesperat, es va produir el desembre del 2016 a l´Associació de Veïns del Pare Ignasi Puig (Xup). La mort sobtada del seu president des de feia set anys, Ferran Camps, va portar Virgínia López al capdavant de l´entitat, una de les més veteranes de la ciutat.

Quan va prendre el càrrec, López, veïna del barri de tota la vida -els seus pares s´hi van instal·lar provinents d´Almeria els anys seixanta- comentava en el butlletí de la Federació d´Associacions de Veïns d´Habitatge Social de Catalunya, de la qual forma part l´associació de veïns del Xup, que «la gent no sap el treball que comporta estar al davant d´una associació. Tret de les reunions habituals, el dia a dia, l´atenció als veïns, la tramitació de documentació, les relacions amb les entitats, les inspeccions tècniques dels edificis... El treball de les associacions de veïns és molt important, la seva existència és imprescindible perquè garanteixen la cohesió, el civisme, la convivència, i donen suport a les persones més grans, les més vulnerables i a tots aquells que ho necessiten», reblava.



Relleu in extremis



Un bon exemple dels problemes de les entitats per trobar relleu el posa el següent canvi. El gener del 2017, in extremis, la Balconada va trobar un substitut per al president -José Torrejón- i la junta sortints a un peu de la seva dissolució. Mariano Jiménez, que ja havia format part de l´ens veïnal com a vicepresident de la junta anterior a la de Torrejón, es va oferir per presidir l´entitat quan tot feia pensar que havia arribat el seu final. Torrejón i la seva junta van decidir dimitir l´octubre del 2016, després d´encara no dos anys i mig en actiu (el maig del 2014). El motiu, va exposar, manca de «temps i d´il·lusió».

A Cal Gravat, l´actual president és Fran Bueno. Ocupa el lloc de Toni Erro que n´era el president des del març del 2013 i que, al cap de quatre anys, va considerar que era un bon moment per plantejar una proposta de relleu. Noves motivacions i un afer familiar van passar a acaparar el seu temps. Com López, ell també assenyala que la de president veïnal «és una feina que absorbeix moltíssim».

Erro és des del mes passat el president de la Federació d´Associacions de Veïns de Manresa, càrrec al qual tot just està prenent les mides. Va substituir Enric Martí, que va plegar tres mesos abans, el setembre, amb l´objectiu de generar relleu a l´entitat. Feia set anys que estava al capdavant. Entremig de Martí i d´Erro hi va haver una junta gestora liderada per Marina Hosta, que el mes vinent farà onze anys que presideix l´Associació de Veïns de la Sagrada Família.

Adéu a un històric



Abans d´aquest canvi a la federació, n´hi va haver un altre de molt important en una associació. El març passat, després de molt temps anunciant que era l´hora de marxar, Josep Rueda va ser rellevat per Said Ghoula com a president de l´Associació de Veïns de la Font dels Capellans. Rueda hi va entrar com a vocal l´any 1978 i el 1984 en va ser escollit el president. El 2011 ja va intentar plegar, però no va poder per manca de relleu. La darrera vegada ho va anunciar el juliol del 2016 per donar temps a buscar el seu recanvi.

Actualment, el president veïnal més veterà és Valentí Serra, del Poble Nou. Ocupa el càrrec des del 1988. També hi ha altres presidents amb molt recorregut, com Juan José Porcel, de Mion-Puigberenguer, des del 2000; Josep Call, de Cots, Guix i Pujada Roja, des del 2002, i Carles Boix, de la Carretera Santpedor, des del 2004.