El govern ja ha pogut quadrar el nou pressupost i l'aprovarà al ple municipal del dia 25

El govern de coalició de Convergència i Esquerra ja ha pogut quadrar el pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2018 i el portarà a l'aprovació del pròxim ple municipal el dia 25 de gener.

D'aquesta manera es posarà punt final a l'anomalia que suposa que l'Ajuntament de Manresa estigui funcionant sense pressupost aprovat de l'any en curs.

Requerit per aquest diari, el govern de CDC i ERC va confirmar aquest dilluns que hi havia fumata blanca i que dimecres es presentarà públicament la proposta de pressupost.

Pocs dies abans no hi havia la seguretat que fos possible fer quadrar el pressupost amb dies suficients perquè l'oposició disposés de la informació amb prou temps per estudiar-la abans de la sessió plenària en la què els grups polítics l'hauran de votar.

Només dos cops des del restabliment de la democràcia l'Ajuntament de Manresa ha acabat l'any sense tenir aprovat el pressupost de l'any següent i ha hagut de prorrogar l'anterior full de ruta econòmic.

El primer cop va ser amb el pressupost del 2014 i, ara, és el segon.

La resposta que es donava, per part del govern, fins ara era que l'objectiu era aprovar-lo al gener, però no es podia assegurar al 100%.

De fet, si el pressupost del 2018 no es va aprovar abans d'acabar l'any 2017 va ser perquè no hi va haver acord per dur-ho a la darrera sessió plenària de l'any, com és habitual, tot i que en ocasions es fa un ple extraordinari centrat en l'aprovació del pressupost municipal.

Document de referència



Es tracta d'una opció totalment vàlida ja que el pressupost és el document econòmic de referència i el full de ruta imprescindible del conjunt de l'acció municipal al llarg de tot l'any.

L'explicació que ha donat, fins ara, el govern municipal del retard en l'aprovació del pressupost és que «la caiguda dels ingressos prevista per al proper exercici complica el finançament de la despesa proposada per les diverses regidories i dificulta l'elaboració del pressupost».

Els grups d'oposició el que han interpretat és que Convergència i Esquerra no es posaven d'acord a l'hora de triar què incloure i a què renunciar.

El resultat és que l'Ajuntament de Manresa ha començat l'any amb el pressupost del 2017 prorrogat, tot i que l'objectiu ha estat que la pròrroga pressupostària es perllongués només el temps indispensable per tenir enllestit el nou pressupost.