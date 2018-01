El pessebre monumental dedicat al nucli antic de Rajadell rep 10.000 visitants

Des del passat dia 16 de desembre, en què els alcaldes de Manresa i de Rajadell van inaugurar el pessebre monumental i l'exposició de vint diorames nadalencs realitzats pel Grup Pessebristic de Manresa, i fins diluns, dia 7 de gener, que es va desmuntar l'exposició, deu mil persones han passat per l'Espai7 del Casino per veure aquesta obra

El pessebre, un dels més reeixits dels darrers anys de l'entitat, ha estat dedicat enguany al nucli antic de la població comarcal de Rajadell, del qual en va recollir el castell, l'església parroquial dedicada als sants Iscle i Victòria i la plaça i el conjunt de carrers que configuren el nucli medieval del municipi. El pessebre, un cop desmuntat, quedarà instal·lat de nou a Rajadell per a la seva exhibició permanent.

També es recuperarà per a la seva exhibició a Rajadell el pessebre fet per l'entitat pessebrista manresana a l'interior d'una barraca de vinya construïda aquesta tardor al bell mig de la població i que durant les festes de Nadal s'ha exposat damunt d'una escorça de fusta realitzada expressament per a l'ocasió.