Sessió de zumba solidària per investigar el càncer infantil

Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, la sala Stroika serà l'escenari del zumba Vela solidari, que clourà la campanya solidària que Vela Club Fitness i Pia Fotografia han organitzat conjuntament per a la investigació del càncer infantil.

Les entrades costen 5 euros al gimnàs Vela (c. Carrasco i Formiguera, 11) i a Pia fotografia (c. Nou, 26). Igualment, s'ha dissenyat una edició limitada de la samarreta de l'esdeveniment que es podrà aconseguir el mateix dia per 5 euros. Tots els diners recaptats amb les entrades i samarretes, se sumaran als aconseguits amb el calendari 2018 i es destinaran a l'equip d'investigació de la doctora Laura Garcia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.