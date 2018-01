Tertúlia sobre el deslletament

Aquest dimecres, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda a la sala auditori del Casal de les Escodines, tindrà lloc la 31a Tertúlia de Criança de Manresa. El tema escollit serà «El deslletament. Estratègies i formes de deixar de prendre llet de pit o biberó».

No cal estar exercint de pare o mare, ni ser expert en res per assistir a la tertúlia. Les tertúlies de criança i vida són trobades periòdiques a Manresa per parlar de l'acompanyament, sobre els diferents temes de la vida, la convivència i l'educació. Els temes es trien entre les persones que assisteixen a les tertúlies, no hi ha oradors especialistes ja que l'objectiu és l'intercanvi d'opinions i coneixements entre tots i totes. Un punt de trobada per compartir vivències, experiències, dubtes, pors i alegries en forma de conversa.