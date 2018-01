Emotiu comiat i homenatge a Khaled Khatib, puntal del Banc de Sang de Manresa

Una cerimònia laica en la qual hi ha hagut música, poesia i emotius parlaments ha servit per recordar i acomiadar el promotor del Banc de Sang de Manresa Khaled Khatib, mort de forma sobtada aquest diumenge als 58 anys. L´acte s´ha fet aquest dimecres al matí a la sala Montserrat de Fontanova, que ha quedat petita.

A l´acte hi ha intervingut el fill de Khatib, Marc Khatib Bernades, que ha assegurat que «no li fem un acomiadament, sinó un homenatge» als seus valors, la seva passió, a un «pare de família i a un líder».

La intervenció de Khatib Bernades ha sigut un dels moments més emocionants de la cerimònia. Durant el seu record ha intercalat consells del seu pare com «s´ha de tenir il·lusió per fer les coses» o bé «sempre s´ha de ser agraït, donar les gràcies no costa res», amb detalls de la seva personalitat. Era amant de la unió, la participació i la família, ha dit. També «perseverant, tossut i cap quadrat». Ha recomanat als assistents que «no marxeu tristos ni indignats perquè s´ofendria», Finalment ha desitjat «salut, família, música i més que mai, somriures».

També hi han intervingut una neboda de Khaled Khatib i una representant de l´Associació de Donants de Sang de l´Anoia. Per la seva part l´oficiant de la cerimònia ha fet una glossa de Khatib i ha recordat que va néixer a Beirut, al Líban, on s´hi va estar fins els 20 anys. La guerra al seu país el va empènyer a marxar a Barcelona i, posteriorment, a Manresa. «Amb esforç, voluntat i estima es va integrar», i ha recordat que Khatib sempre deia que era «d´arrels libaneses, cor català i molt manresà».

A la cerimònia hi ha assistit l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, acompanyat de diversos regidors. També hi havia una àmplia representació de la Fundació Althaia, de la FUB, on treballa la dona de Khatib, del Banc de Sang i teixits de Catalunya i d´entitats amb qui havia estat vinculat com el Centre d´Esports Manresa. A més a més de la seva feina al Banc de Sang era un activista social.

Khaled Khatib feia més de 30 anys que residia a Manresa. Casat i amb un fill, va morir de forma sobtada diumenge passat. Formava part de l´equip del Banc de Sang i Teixits des del juliol del 1987, i els darrers onze anys la seva feina s´havia centrat en la promoció de la donació de sang a la Catalunya central. Dinamitzava prop de 400 col·lectes cada any i també el Banc de Sang que hi ha a l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia que, recentment, va estrenar el seu nou equipament.