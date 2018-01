Un eurodiputat cita Manresa entre les cavalcades de Reis on «s'adoctrina»

La cavalcada de Reis de Manresa és entre les desfilades del dia 5 de gener celebrades a Catalunya en les quals, a parer de l'eurodiputat independent liberal Enrique Calvet, es va adoctrinar als infants, segons ha traslladat ell mateix a la Comissió Europea (CE) a través d'una pregunta parlamentària. L'escrit també apunta a les cavalcades de Vic i Lleida.

En una informació de la qual es fa ressò Eldiario.es, Calvet ha comunicat a la CE que, a parer seu, s'ha produït «adoctrinament» infantil a Manresa per part de l'administració local. «A la Comunitat Autònomia de Catalunya i en particular als municipis de Manresa, Vic i Lleida, la festa infantil s'ha convertit en un míting polític amb referències a la situació política a Catalunya», escriu l'eurodiputat, ara sense partit després d'haver estat expulsat d'UPyD l'abril del 2015, i demana a la Comissió que «veli» per garantir que «els valors fonamentals de la Unió siguin respectats als seus Estats membres».

El discurs de l'alcalde Junyent i Baltasar a la cavalcada



El 5 de gener passat, davant una plaça Major de Manresa plena, els tres Reis d'Orient van saludar des del balcó acompanyats per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Ell, tal com va recollir Regió7 en una extensa crònica, els va demanar tres desitjos: una societat més justa i solidària, «poder viure amb democràcia i llibertat», i un «cop de mà» per celebrar amb èxit la capitalitat de la Cultura Catalana aquest 2018.

Baltasar, en nom dels tres Reis, va aconsellar als assistents «estimar allò que us fa diferents i singulars», com el país i la llengua. Va lamentar que «l'abundància i la misèria convisquin escandalosament» i va tenir un record pels nens i nenes que viuen separats de les seves famílies o no han pogut celebrar les seves festes a causa de la guerra, la presó o l'exili.

Quan al recorregut de la cavalcada de Reis pels carrers de Manresa, hi van haver persones entre els espectadors amb peces de roba i complements de color groc, seguint la petició de l'ANC i Òmnium per protestar per l'empresonament d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, aprofitant la retransmissió de l'acte per TV3.