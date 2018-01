L'operació per tractar les deixalles de l'abocador de Bufalvent al Vallès va tard

La brossa no s´hauria de colgar a l´abocador sense pretractar-la per recuperar tot allò reciclable

La brossa no s´hauria de colgar a l´abocador sense pretractar-la per recuperar tot allò reciclable arxiu/salvador redó

Amb l'any nou s'havia de posar en marxa una operació de gran abast perquè les deixalles que genera la comarca del Bages es portessin al Vallès Occidental per ser tractades i, després, retornades per així poder-les colgar conforme a la llei a l'abocador manresà de Bufalvent.

El transport de residus a Vacarisses s'havia d'iniciar «previsiblement a principi del 2018», segons constava al Consorci del Bages per a la Gestió de residus per la informació rebuda de l'Agència de Residus de Catalunya. Això no serà així.

Segons ha pogut saber aquest diari, el trasllat de les deixalles del Bages per carretera per ser inertitzades al Centre de Tractament de Residus del Vallès no ha començat ni ho farà a principi d'any.

Anualitat del 2017



L'acord entre la Generalitat i el Consorci del Bages preveu una primera anualitat de fins a 1 milió d'euros corresponent al 2017 que és la que havia de servir per habilitar una instal·lació provisional a l'abocador de Manresa per poder fer la transferència de deixalles des del Bages fins a Vacarisses, al Vallès Occidental, on és el Centre de Tractament de Residus del Vallès.

La instal·lació provisional ha de servir perquè els vehicles de recollida d'escombraries de cada municipi bagenc tinguin un lloc on descarregar-les en un cobert amb un moll de càrrega on camions de gran tonatge recullin els residus per traslladar-los a Vacarisses. I no ha estat construïda.

El que s'havia explicat fins ara (vegeu Regió7 de l'1 de juliol passat) era que la planta, que es farà al Parc Ambiental de Bufalvent, costarà 10 milions d'euros que seran íntegrament finançats per la Generalitat. El trasllat a Vacarisses era la forma que el Bages comencés a complir la normativa de forma imminent, sense haver d'esperar a tenir planta pròpia. L'operació de trasllat duraria 5 anys, mentre s'inverteixen els 10 milions d'euros que l'Agència de Residus de Catalunya destinarà a dotar el Parc Ambiental de Bufalvent d'una planta de tractament de residus pròpia.

El transport de residus a Vacarisses s'havia d'iniciar a principi del 2018 amb 6 viatges diaris d'anada i tornada, 6 dies a la setmana. Els camions que faran els trasllats passaran per l'autopista i tindran peatge gratuït, segons s'ha pactat amb el Govern català, i es descarta així que es pugui fer servir la ja molt problemàtica C-55, com s'havia arribat a plantejar.

Es preveu que anualment el Bages enviï unes 45.000 tones de deixalles cap al Vallès Occidental, el que suposa 225.000 tones en 5 anys. Després del tractament perdran el 30% del seu pes i retornaran cap al dipòsit de Bufalvent.

Una planta de tractament de residus és un híbrid entre un centre de compostatge de les deixalles orgàniques i un de triatge de plàstics, metalls, brics, paper i cartró. La normativa europea exigeix que no es colguin deixalles als abocadors sense haver estat pretractades abans, de manera que se n'hagi pogut recuperar tot allò reciclable.

El 70% de les deixalles de Catalunya ja compleix la normativa i la comarca del Bages es troba entre el 30% restant.