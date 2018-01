Més de 10.000 persones han visitat el pessebre monumental del Casino

Més de 10.000 persones han passat aquestes darreres festes de Nadal per l'Espai 7 del Casino per visitar el pessebre monumental que cada any munta el Grup Pessebrístic de Manresa. Hi ha hagut menys visitants que no pas l'última edició, quan va el seu rècord amb més de 16.000 visitants. Els organitzadors han recordat que en aquesta ocasió la mostra ha durat menys dies. Així mateix s'han mostrat satisfets per la resposta i l'acollida que ha tingut, ha explicat a Regió7 la secretària de l'entitat, Carme Torras.

Enguany el pessebre monumental reproduïa el nucli antic de la població de Rajadell. Ahir es va començar a desmuntar i pròximament es podrà veure a l'església del poble bagenc, on és previst que s'exposi de forma permanent.

Per aquest motiu, l'alcalde de Rajadell, Joan Costa, i també l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, van assistir a la inauguració que es va fer el 16 de desembre.

Enguany el Grup Pessebrístic de Manresa va dedicar la mostra al membre de l'entitat Josep Maria Cots, traspassat l'agost passat.