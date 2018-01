El Port de Barcelona recorda que va ser l'exalcalde Valls qui va denunciar el frau

Requerida per aquest diari, l´Autoritat Portuària de Barcelona ha assegurat que en el procediment obert pel Tribunal de Comptes manté la mateixa posició que defensava el 2010 quan es va destapar el cas: que va ser el port qui va denunciar per la via civil i penal empreses constructores de l´ampliació del dic Est. El cas ha fet un gir des que el Tribunal de Comptes ha decidit ampliar la investigació a exdirectius de l´Autoritat Portuària de Barcelona, entre ells l´exalcalde de Manresa Jordi Valls, per considerar que si hi hagués hagut més supervisió no s´haurien pogut inflar factures per valor de 40 milions d´euros.

El consell d´administració del Port de Barcelona va estimar l´any 2010 que entre la liquidació i l´obra realment executada al dic Est hi havia una diferència de 40,7 milions d´euros (IVA exclòs) a favor de l´Autoritat Portuària de Barcelona, que ha de ser abonada per part de l´empresa constructora de l´obra (UTE Dic Est).

El Port de Barcelona, sota la presidència de Jordi Valls, que en va ser màxim responsable entre els anys 2006 i 2011, va reclamar a la UTE la devolució immediata d´aquesta quantitat. Com que l´import reclamat no va ser satisfet en el termini fixat va presentar una demanda judicial contra les empreses integrants de la UTE Dic Est.

Així mateix, el consell d´administració va demandar judicialment les empreses integrades en l´assistència tècnica a la direcció de l´obra per incompliment de contracte. També va reclamar responsabilitat civil als que van ser directors d´obra fins al 31 d´octubre del 2007 pels danys derivats de la seva conducta.

L´ampliació del dic Est va ser adjudicada a la UTE formada per FCC Construcción, Ferrovial Agroman, Construcciones Rubau i Copisa per un import de 197,2 milions d´euros (sense IVA i sense revisió de preus). L´obra es va executar entre el setembre del 2001 i final del 2008. Posteriorment, el març del 2017, el Port de Barcelona va descartar reclamar responsabilitat comptable. El consell d´administració del port va acordar no sumar-se a la demanda de responsabilitat comptable que impulsa el Tribunal de Comptes per les irregularitats detectades en les obres. Com que el port ja havia presentat demandes davant la Fiscalia Provincial de Barcelona per la via civil i penal el 2010, quan va descobrir les irregularitats, considera que els seus interessos estan «coberts».