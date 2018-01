El pressupost de l'Ajuntament de Manresa serà de 86 milions, un 5% més

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2018 que es portarà a aprovació al ple del 25 de gener és de 86,4 milions d'euros, un 5,4% superior als 82 milions d'euros de l'any 2017.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, i el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, l'han presentat, finalment, després que no fos possible quadrar-lo abans d'acabar el 2017. Tant Junyent com Aloy han assegurat que el retard en l'aprovació del nou pressupost no ha obeït a desavinences entre Convergència i Esquerra sinó a la necessitat d'adaptar-lo als reptes que planteja aquest exercici.

La pujada global de 4,4 milions d'euros s'explica, en bona part, per l'increment de la recaptació per ordenances fiscals (1,6 milions d'euros) i per la pujada de la xifra d'endeutament, per un import 5 milions d'euros superior a l'any anterior.

El pressupost municipal per al 2018 preveu l'increment que s'estima que s'aprovarà a la llei de pressupostos, d'un 1,5% fix per a tots els treballadors de l'administració pública, més un variable del 0,54% en funció de l'índex de creixement. A més, s'hi ha d'afegir l'increment dels costos del pla de carrera i els triennis i, també, un augment dels plans d'ocupació (200.000 euros més).

L'aportació als plans d'ocupació suma 4,1 milions d'euros, l'any passat van ser 4 milions.



9,4 milions d'inversió

Les partides destinades a inversió sumen 9,4 milions d'euros, 1 milió més que les del pressupost del 2017. La part més important d'inversió són els 2,2 milions d'euros destinats a pagar sentències judicials adverses a l'Ajuntament; 1,1 milions per la urbanització de la via Sant Ignasi, plaça Remei i entorns, 1 milió per al pla de xoc per a la millora de l'espai urbà, amb una atenció especial als parcs infantils (200.000 euros); 825.000 euros a les obres de l'antic col·legi Sant Ignasi; 500.000 perquè l'empresa municipal Forum compri patrimoni; 353.000 per fer enderrocs; 250.000 euros per acabar la plaça Simeó Selga; 204.000 euros al camp de futbol municipal de la Mion i 200.000 euros per al Mercat de Puigmercadal.

La capitalitat cultural de Catalunya s'emporta 400.000 euros.

Junyent i Aloy han destacat especialment les partides destinades a serveis socials, amb l'increment a l'atenció a l'emergència habitacional, amb una nova partida de 84.000 euros; l'increment de 10.000 euros de la partida de beques menjador, que ara arribarà als 180.000 euros, i han recordat que es tracta d'una partida oberta amb la què es dóna cobertura a tots els infants que pateixen una situació de risc social a la ciutat.

Altres augments són els 50.000 euros més per ajuts a l'habitatge (fins als 170.000 euros), el creixement de 60.000 euros en atenció domiciliària (fins als 756.000 euros) i que l'import dedicat a les targetes alimentàries d'estiu que gestiona Creu Roja passarà de 13.000 a 50.000 euros.