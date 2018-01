«El problema ha estat la situació política viscuda»

Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ha explicat que «el problema ha estat en la situació política que hem estat vivint en aquests últims mesos. Representa que hi havia uns acords que s'havien de signar el mes de novembre, per part del Govern, i a causa dels esdeveniments s'ha postposat la firma». Jorba ha assegurat que la previsió era posar en marxa el transport amb camions de les deixalles «el primer trimestre del 2018», però sense els recursos per construir la planta de transferència «de moment ha quedat en l'aire».

Requerit per aquest diari, el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha afirmat que, a hores d'ara, «no tenim data concreta a causa dels esdeveniments d'aquests mesos».

Jorba ha explicat que ni tècnicament ni econòmicament no és viable que multitud de camions de recollida portin les deixalles des del Bages fins al Vallès Occidental amb el personal corresponent –quan vehicles i treballadors el que han de fer és una altra cosa–i que per aquest motiu s'havia ideat un sistema amb sis grans camions i els seus propis conductors.

Però això fa necessari que hi hagi un espai de transferència de la càrrega, que és el que no s'ha habilitat encara.

Jorba ha insistit que «fins que no hi hagi aquesta signatura» no es posarà en marxa el procés que permeti el trasllat de les deixalles del Bages al Vallès i que entre redacció de projectes i licitació, més la construcció podria necessitar «entre 5 i 6 mesos». Caldrà veure quan es fa efectiu finalment.