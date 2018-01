Un acte per defensar la feina dels docents aplega més de 200 persones a Manresa

Llaços grocs i llibres van protagonitzar, ahir al vespre, una instal·lació efímera a la plaça Major inclosa en un acte per reivindicar la feina dels docents, l'escola catalana i els valors democràtics de convivència i llibertat. També, per recordar l'aniversari del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia, pare de l'escola moderna. Hi van assistir més de 200 persones.

Convocat per Docents per la República i Artistes de la República, hi van donar suport el Comitè de Defensa de la República i l'Assemblea Nacional Catalana.

A les 7, amb mig centenar de persones a la plaça, i com cada dia al mateix lloc i hora, un músic, en aquesta ocasió Jordi Peiró amb una trompa, va interpretar el Cant dels ocells per reclamar la llibertat de Junqueras, Forn i els presidents d'Òmnium i l'ANC. Seguidament, es va preparar la instal·lació artística, amb desenes de cintes grogues penjades a la barana d'un balcó de la plaça. A l'altre extrem, qui va portar un llibre com s'havia demanat, l'hi va lligar i el va deixar a terra. Jordi Pesarrodona, regidor de Sant Joan, va conduir l'acte, en què es van alternar les intervencions per reclamar més llibertat i menys repressió amb les cançons d'Oriol Barri, que, al final, acompanyat per representants dels col·lectius de la convocatòria, va cantar L'Estaca mentre s'animava el públic a agafar un dels llibres, acció que va fer despenjar les cintes al ritme del «tomba, tomba». Pesarrodona ho va llegir com una metàfora que va cloure la vetllada amb un aplaudiment.