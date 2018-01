L'Ajuntament presenta el pressupost més alt i amb més inversió des que governa Junyent

Les xifres més altes en volum total i inversió des que el convergent Valentí Junyent va agafar el timó de l'alcaldia de Manresa el 2011 correspondran al pressupost municipal del 2018, que ahir va ser presentat públicament.

L'altra cara de la moneda és que serà possible gràcies a una altra xifra rècord: els 6 milions que caldrà demanar als bancs. Això sí, uns crèdits als quals l'Ajuntament podrà tenir accés perquè ha situat l'endeutament per sota del 75% dels recursos propis.

Sigui com sigui, l'alcalde, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, i el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, van presentar una carta de navegació financera que puja a 86.473.919 euros, 4.428.958 euros (5,4%) superior a la del 2017 i amb una inversió de 9,4 milions d'euros, 1 milió més que l'actual pressupost.

Tant Junyent, per part de Convergència, amb Aloy, d'ERC, van coincidir a negar que el fet que l'Ajuntament no pogués aprovar el pressupost abans que comencés el nou exercici –fet que ha passat per segon cop en democràcia, el primer va ser en el pressupost del 2014– tingués res a veure amb diferències de partit, sinó amb la complexitat que generava fer quadrar un augment de la despesa amb la caiguda d'ingressos.

Enguany entraran menys diners a les arques municipals pel descens de recursos del Pla Xarxa de la Diputació, la caiguda de la recaptació de l'impost de plusvàlues i el retrocés en l'apartat de venda de patrimoni municipal.

Aquesta seria l'explicació al fet que en altres exercicis l'Ajuntament hagués pogut fer gairebé tanta inversió com enguany, però sense sense demanar diners als bancs.

L'any 2013 la inversió va ser de 8,7 milions, però provenia de finançament extern (sobretot de la Diputació), ja que no hi havia capacitat d'endeutament.



Esforç inversor

L'alcalde va explicar que és un pressupost «que creix el 5,4% respecte del de l'any passat» i té com aspectes més significatius l'esforç inversor després d'anys de limitacions i, també, «el manteniment i el reforç de les partides adreçades a les necessitats socials com ara les beques menjador, els ajuts a habitatge, l'atenció domiciliària i les targetes alimentàries per l'estiu».

Pel que fa a l'aspecte inversor, l'alcalde va destacar diversos projectes per al present exercici, com ara la inversió d'1 milió d'euros del Pla de Xoc de millora de l'espai urbà, dels quals hi haurà una dotació de 200.000 euros específicament destinats a la millora dels parcs infantils. Altres actuacions importants seran la inversió d'1 milió d'euros per a la urbanització de la Via Sant Ignasi, la plaça del Remei i entorns; més de 800.000 euros per a reforma de l'antic col·legi sant ignasi (Museu i Centre d'Acollida de Pelegrins); 200.000 per a la posada al dia del mercat de Puigmercadal; i 204.000 euros per a la instal·lació de la gesta artificial al camp de futbol del barri de la Mion-Puigberenguer.

Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, també va reconèixer que aquest pressupost ha tingut «un encaix més costós» a causa dels recursos més limitats i degut també «a la gran quantitat de projectes que les regidories tenen sobre la taula, fruit de la bona feina tècnica i política».



La llosa judicial

Un any més, a l'apartat d'inversions la part del lleó se l'emporten els 2,2 milions d'euros per pagar sentències judicials adverses.

El nou pressupost municipal destinarà 353.000 euros a ender-rocs i 250.000 euros a la plaça Simeó Selga. Es dóna la circumstància que enllestir la plaça dedicada a l'enyorat pediatre era un dels objectius marcats en la presentació del pressupost del 2017.