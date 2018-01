Manresa debat com reduir la quantitat de residus que genera

Arxiu Particular

Residus en un centre de tractament Arxiu Particular

El dilluns dia 15 de gener tindrà lloc, al teatre Kursaal, a partir de les 12 del migdia, una àgora ciutadana per debatre com reduir la quantitat de residus, formes d´augmentar el reciclatge i s´analitzaran les accions proposades en sessions anteriors.

Aquestes sessions estan emmarcades en UrbanWins, el projecte europeu en el qual Manresa participa com a ciutat pilot i que té per objectiu desenvolupar i aplicar solucions innovadores que minimitzin la generació de residus i permetin gestionar-los correctament.

La trobada, que aquesta vegada tindrà format de dinar-debat (les anteriors s´han fet a la tarda, a l´hora de berenar), està oberta a tota la ciutadania amb inscripció prèvia a l´adreça urbanwins@ajmanresa.cat.

A banda de les sessions presencials, també s´organitzaran àgores virtuals, a les quals es podrà participar a través de l´adreça electrònica www.urbanwins.eu/online-agora/; i fer-ne seguiment per Twitter: @UrbanWINS #UrbanWINS, Facebook: www.facebook.com/UrbanWINS i Instagram: www.instagram.com/UrbanWINS, així com al bloc del projecte UrbanWINS a Manresa: https://urbanwinsmanresa.wordpress.com. Es pot demanar més informació al correu electrònic urbanwins@ajmanresa.cat.

Solucions innovadores



L´Ajuntament de Manresa, juntament amb el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el Centre Tecnològic de Manresa, l´Ajuntament de Sabadell i 23 socis europeus més, participa al projecte UrbanWINS, finançat per la Unió Europea amb l´objectiu de desenvolupar i provar mètodes que permetin dissenyar i implementar plans estratègics eco-innovadors sobre prevenció i gestió de residus i sobre el consum de recursos a vuit ciutats europees, entre elles Manresa.

Per aconseguir aquest objectiu, és molt important comptar amb la participació activa de tots els actors locals implicats directament o indirecta en el consum de recursos i en la producció i la gestió dels residus: ciutadania, empreses, entitats de gestió de residus i autoritats públiques, entre d'altres.

Per això, des de l´Ajuntament de Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus s´ha impulsat la creació de les àgores ciutadanes d´UrbanWINS, que ja es varen iniciar el passat mes de juny.

Eixos del projecte

Els eixos del projecte són la recerca científica (la recollida de dades, àmbit en què s'involucrarà el Centre Tecnològic de Manresa), la creació de l'àgora per al debat ciutadà i la implementació de solucions, que seran personalitzades per a cada ciutat participant. Així, s'analitzaran els fluxos de residus i els seus cicles de vida. Es classificaran els materials generats (a partir d'estadístiques oficials) i s'analitzarà per què determinada ciutat consumeix determinats recursos.

El projecte tindrà una durada de tres anys, i es preveu que el 2018 es posin en marxa les àgores i es comenci la implementació de les mesures suggerides per la recollida de dades.