Les obres de Bonavista tornen a posar a prova la paciència de conductors i vianants

La relació entre el trànsit rodat i les obres a la Bonavista tornen a viure temps difícils amb l'inici de la tercera i última fase dels treballs. Aquest dimecres es van tornar a originar cues per arribar a la nova rotonda. Des de tots els flancs, però sobretot la carretera de Vic i a la carretera de Santpedor.

El gruix de les obres s'han traslladat aquesta setmana a la cruïlla de la carretera de Santpedor amb el Passeig. Aquest dimecresr la presència d'una excavadora i una piconadora just davant l'edifici de l'antiga Caixa Manresa va generar bona part dels problemes de mobilitat.

Aquests treballs formen part del projecte de reurbanització del tram de la carretera de Santpedor fins al carrer Sant Antoni Maria Claret, on hi haurà voreres arbrades més amples. Ja s'ha fet en un cantó, el de l'esquerra en direcció a la Bonavista. Ara han començat a la banda dreta. La circulació en direcció a la nova rotonda es manté en direcció baixada, però ara els vehicles ho han de fer pel carril que era habitualment de pujada.

Voreres del Passeig



Paral·lelament es van iniciar aquest dimecres al migdia els treballs per reformar les voreres de la cantonada de la carretera de Santpedor amb el Passeig. Això i l'ús de maquinària pesada, va fer que la combinació entre el trànsit i les obres es compliqués en hores punta i a la carretera de Vic es generessin cues fins més enllà del carrer Sant Cristòfol, en sentit entrada a la ciutat, i complicacions a la carretera de Santpedor per accedir al centre.

La nova fase de les obres a la Bonavista també se centraran al carrer Jacint Verdaguer, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Bisbe Comas. Aquest tram que servia per anar al Centre Històric s'ha tallat el trànsit. Ara s'ha d'utilitzar el Bisbe Comas, per on fins ara no es podia circular. També s'ha de completar la cantonada de la Bonavista amb la carretera de Vic i el de l'entorn de la Ben Plantada, que pràcticament està enllestit. En principi es va anunciar que en aquesta fase s'hauria de tallar l'accés a la carretera del Pont de Vilomara, però no serà necessari.

Finalment, aquesta última fase de les obres preveu dur a terme els treballs a l'interior del parc que hi haurà al triangle format entre la carretera de Vic, mossèn Jacint Verdaguer i la carretera del Pont de Vilomara. Hi haurà un pulmó verd de més de 3.000 metres quadrats on es plantaran més d'un centenar d'arbres.

Mentrestant la rotonda es manté amb un sol carril de circulació dels dos que acabarà tenint quan finalitzi l'obra. Segons l'Ajuntament de Manresa, el carril exterior continua sent necessari per executar les voreres perimetrals.

Les obres a la Bonavista, un projecte valorat en més d'un milió i mig d'euros la major part dels quals els aporta la Diputació de Barcelona, van començar el mes de juliol passat. De les tres fases previstes ja se n'han dut a terme dues. La tercera i última, la que ha començat aquesta mateixa setmana, és previst que duri dos mesos. Si es compleixen aquestes previsions, podrien estar completades a l'entorn de les pròximes Festes de la Llum.