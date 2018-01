Places d'alberg social a la Llar Sant Joan de Déu

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va fer públic, ahir, durant la presentació del pressupost municipal per al 2018 que s'ha arribat a un acord per a la creació de places d'alberg social que s'ubicaran a l'antiga residència de les germanetes dels pobres.

Això vol dir que la Llar Sant Joan de Déu, antiga casa de les germanetes dels pobres, ara propietat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet, oferirà aquest servei municipal.

Valentí Junyent va explicar que aquest nou servei «s'ha consignat en el pressupost» de l'Ajuntament per al 2018.

L'alcalde va explicar que, tot i l'entesa, l'acord encara no estava signat, però si tot evolucionava com era previst es crearien «unes places d'alberg social a l'antiga residència de les germanetes dels pobres. Perquè ens entenguem, allà on ara hi ha els refugiats i que disposa de diverses dependències».

Amb la dotació pressupostària inclosa en el pressupost que s'aprovarà el pròxim dia 25 –Convergència i Esquerra sumen majoria absoluta a l'Ajuntament de Manresa–, l'alcalde va dir que aquesta iniciativa serviria per «completar l'aposta per les qüestions socials» en el pressupost municipal d'enguany.