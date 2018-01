Les sis representacions dels Pastorets als Carlins atrauen 1.200 persones

Un total de 1.200 persones han assistit aquestes festes a les sis representacions dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres a la sala Els Carlins a càrrec del Casal Familiar i Recreatiu Els Carlins.

L'assistència, expliquen fonts del Casal, ha estat la mateixa dels darrers anys, que s'ha acabat estabilitzant, tot i que, comenten, el fet que actualment hi hagi més oferta –com ara localitats on no feien Pastorets que ara els posen en escena– ha tingut el seu efecte pel que fa a quantitat de públic.

Als Carlins, però, els Pastorets encara no han dit adéu del tot. Com és habitual des del 2012, manca la representació dels Pastorets juvenils a càrrec dels més joves de l'entitat (de 3 a 18 anys). Són els actors que no tenen un paper important als altres Pastorets o canalla dels tallers. Una versió reduïda per a la qual s'aprofita la infraestructura muntada per Nadal. La funció serà el dia 20 a les 6.