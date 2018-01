Últims dies per respondre l'enquesta sobre agressions sexistes en espais d'oci

El dia 15 de gener finalitza el termini per respondre l´enquesta que té per objectiu conèixer les opinions i experiències de la ciutadania, i així, poder elaborar un Protocol davant l´assetjament sexual en espais d´oci. L´enquesta es respon en 10 minuts clicant aquí.

Des de la regidoria de la Dona de l´Ajuntament de Manresa s´ha iniciat l´elaboració d´un Protocol davant l´assetjament sexual en espais d´oci. Per aquest motiu es demana als ciutadans i ciutadanes de la capital del Bages que contestin una breu en questa anònima, de 10 minuts aproximadament.

Aquesta és una acció inclosa en el II Pla d´Igualtat de Gènere de l´Ajuntament de Manresa, en la línia estratègica d´Acció contra la Violència Masclista que té com objectiu principal dissenyar un protocol d´abordatge de les agressions, abusos sexuals i orientació sexual en espais d´oci i festes que ha de contemplar una intervenció integrada basada en la prevenció, detecció, atenció i recuperació.



Vístimes d'abusos

Homes i dones fan un ús diferenciat de l´espai públic, i en el cas de les dones, aquest ús es troba condicionat per la socialització en la por de ser víctima d´abusos i agressions sexuals.

És per això que cal sensibilitzar a la població de la problemàtica de les agressions sexistes en els espais d´oci. Prevenir els comportaments sexistes i agressions sexuals. Fomentar la coresponsabilitat en prevenir i aturar possibles agressions i treballar per trencar l´imaginari del cos de la dona com a objecte sexual.

La Diputació de Barcelona finança l´elaboració d´aquest Protocol i és l´Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB) qui l´elabora amb el suport de l´Ajuntament de Manresa.

APFCiB és una ONG especialitzada en l´àmbit dels drets sexuals i reproductius i la salut sexual i reproductiva des d´una perspectiva feminista, i amb experiència en l´àmbit de les violències masclistes, i recentment, contextualitzant-les en espais d´oci.



"No és no!"

«No és no!» és el lema de la campanya de sensibilització de l'Ajuntament de Manresa adreçada a conscienciar contra les agressions sexistes així com per continuar treballant contra el consum irresponsable d'alcohol i altres drogues que es va presentar abans de la passada Festa Major de Manresa. Aquesta va ser impulsada conjuntament per diferents regidories municipals (Dona i Igualtat; Sanitat i Joventut), amb el suport de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i pretén posar les bases per a properes festes populars de la ciutat (Carnestoltes, Sant Joan, Cap d'any, festa major d'hivern, entre d'altres).

La campanya va ser presentada per la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas; la regidora de Dona i Igualtat, Cristina Cruz; i la regidora de Salut, Mercè Rosich. Van estar acompanyades també per la coordinadora municipal del Programa de la Dona, Laura Castany; i la tècnica municipal de Sanitat, Beatriu Almenar.