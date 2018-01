Una cabina amb l'accés una mica complicat

A la plaça del Remei de Manresa hi ha una de les cabines públiques que encara queden a la ciutat, que cada vegada en són menys. Aquesta en concret no té un accés gaire fàcil per als usuaris. El fet d'estar envoltada de cotxes i de contenidors converteix el recorregut per arribar-hi i fer la trucada en una pista d'obstacles.