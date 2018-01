Últim cap de setmana per patinar a la pista de gel de Sant Domènec

Aquest diumenge, dia 14 de gener, serà l'últim dia en què es podrà patinar sobre gel a la pista de la plaça Sant Domènec, on es va instal·lar el 26 de novembre passat, en el marc de la campanya de dinamització comercial "Nadal ant". Com l'any passat, milers de patinadors, grans i petits, han gaudir de la instal·lació al centre de Manresa per segon any consecitiu a l'entorn de les festes de Nadal.

Durant aquests 52 dies, un centenar de comerços i vuit pàrquings de la ciutat s'han adherit a la campanya i han regalat tiquets-descompte per poder patinar a la pista de gel. Amb els tiquets ha estat possible patinar a la meitat de preu oficial i també gaudir d'una hora d'aparcament gratis en qualsevol dels pàrquings adherits (La Farola, Catalonia, Històric, Reforma, 4 Cantons, Puigmercadal, SAM i Europa).

A més a més, els usuaris que han omplert el tiquet amb les seves dades personals i l'han dipositat en una bústia instal·lada a la pista de gel, entren en un sorteig d'un abonament per veure l'ICL Manresa, 10 entrades per a espectacles al Kursaal i 20 entrades per al cinema al Bages Centre de Els Trullols. El sorteig es farà avui dissabte, a les 6 de la tarda a la pista de gel, amb la presència del regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau.