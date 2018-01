Epidèmia de grip: els hospitals de la Catalunya Central estan plens tot i posar més llits

L´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha incrementat més del 60% l´ocupació de llits en les darreres setmanes a causa de l´epidèmia de grip. Tot i que el virus majoritari no és especialment virulent, segons els metges, sí que hi ha una afectació important. La incidència de la malaltia en persones grans o en malalts crònics ha estat la causa d´aquest increment d´ingressos. També a urgències hi ha molta més activitat. En aquest cas, l´increment se situa, de mitjana, al volant del 17%.

Sant Joan de Déu ha pres mesures per amortir l´efecte de l´epidèmia. Ja a principi del mes de desembre es van obrir més llits del que és habitual, però en el pic de la grip ha calgut tenir encara més disponibilitat, s´ha arribat al 60% esmentat, i aquesta setmana s´han anul·lat una trentena d´intervencions quirúrgiques per poder disposar de més espai. El doctor Ignasi Carrasco, director assistencial, ha expilat que «l´1 de desembre ja es van obrir 34 llits més preveient l´augment de l´activitat pròpia de l´hivern, però, com que hi ha més necessitat, s´han hagut d´habilitar més llits». «Normalment, a Sant Joan de Déu amb 113 llits mèdics es dóna cobertura a les necessitats d´ingrés d´especialitats mèdiques, però en l´actualitat se n´estan utilitzant 181, alguns de quirúrgics», ha afirmat el doctor Carrasco en nom de l´entitat.

Fonts d´Althaia han explicat que també «s´ha reforçat el servei d´Urgències amb la incorporació de personal sanitari. La major incidència a urgències per grip també s´ha notat a l´atenció privada a la Clínica Sant Josep.