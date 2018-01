L'organització de consumidors avalua 37 deixalleries i posa la millor nota a la de Manresa

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) considera la deixalleria fixa de Manresa com el millor punt net de recollida de 37 punts de tot Espanya en els quals va fer la prova de portar-hi diversos objectes i veure quin tractament hi donaven. En el rànquing, la deixalleria de Bufalvent és al capdamunt de totes.

L'OCU és l'organització de consumidors més important d'Espanya, amb més de 300.000 socis. Mensualment edita diverses revistes de temàtica diferent per als seus associats. A la corresponent al mes de desembre de «Compra mestra» (també en té una sobre temes de salut i una altra sobre diners i drets), dedica un reportatge al tema del reciclatge que titula «Progressos en el reciclatge, suspens en recuperació».

Per dur-lo a terme, el que va fer va ser utilitzar els seus enquestadors que, de manera anònima, porten a terme els encàrrecs que els fa l'OCU. En aquest cas, es tractava de portar a les deixalleries o punts nets municipals triats diversos objectes: una tauleta i un telèfon, joguines, fluorescents, un CD/DVD, pintura i roba. A més, l'enquesta en valora la informació al públic i les facilitats d'ús. Cada apartat es puntua d'una a cinc estrelles. La deixalleria manresana n'obté cinc en tots els apartats. A l'article s'explica que, a l'hora de fer el reportatge, van valorar si s'informava l'usuari de manera precisa i fiable, pel que fa tant als residus admesos com a les seves limitacions, els horaris i les condicions d'ús. Alhora, especifica que també es van tenir en compte les facilitats ofertes per accedir al recinte i les indicacions rebudes per tal que el dipòsit de cada residu fos el més òptim.

Juntament amb la deixalleria de Manresa, també van rebre la màxima puntuació un punt verd de Barcelona i un de Salamanca.

La deixalleria fixa de Manresa, al carrer de Josep Comas i Solà de Bufalvent, obre de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8, i diumenge, de 10 a 2. S'hi admeten fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles i acumuladors, neveres i electrodomèstics, olis minerals usats, paper i cartró, vidre, plàstics ferralla i metalls, fustes, tèxtils, pneumàtics, ender-rocs d'obres menors i reparació domiciliària, olis vegetals, voluminosos i residus verds (esporga).