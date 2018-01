La urbanització del Vidal i Barraquer es menja una part del recinte de les piscines

En tan sols un matí una màquina fresadora de gran tonatge es va menjar, aquest dijous, pràcticament tot l'asfalt de l'aparcament de l'accés principal de les Piscines Municipals de Manresa. D'aquesta manera es van iniciar els treballs per reformar tot l'entorn del museu, el carrer Vidal i Barraquer, davant precisament de les piscines, i un tram de la Via de Sant Ignasi, on s'ampliarà la vorera. Les obres tenen un pressupost d'1,2 milions d'euros, que s'afegeixen a la inversió que s'està duent a terme a l'edifici del Museu Comarcal de la ciutat. És previst que el projecte estigui enllestit en 10 mesos (vegeu Regió7 del 4 de gener).

Els treballs previs s'han dut a terme al llarg d'aquesta setmana. Han consistit bàsicament en els preparatius i a senyalitzar els nous circuits de circulació per al trànsit rodat. També s'han pintat dos passos de vianants nous.

L'obra major, però, va començar aquest dijous. El nou carrer Vidal i Barraquer, el de davant de les piscines, serà més ample que no pas en l'actualitat i per això es menjarà una part del perímetre de l'equipament municipal que ara es destinava a aparcament.

Una fresadora de dos metres d'amplada es va endur tot l'asfalt d'aquesta part del pàrquing. La runa sortia per una cinta de la mateixa màquina i es carregava en camions, mentre retroexcavadores més petites s'enduien les restes que quedaven i netejaven la zona. Paral·lelament, operaris de l'obra van començar a instal·lar tanques al carrer per delimitar el perímetre on es fan els treballs.

Aquesta primera fase de les obres no tindrà afectacions en la mobilitat tret del que suposa l'eliminació d'una part de l'aparcament de la piscina, que estava qualificat com a sistema viari.

Per aquest motiu l'arrancada de l'actuació urbanística ha suposat l'obertura de nous accessos amb vehicle a les Piscines Municipals de Manresa. A partir d'ara en lloc d'entrar i sortir pel carrer Vidal i Barraquer caldrà fer-ho per la Via de Sant Ignasi. Aquest dijous s'estava acabant d'enllestir el sistema de barreres. A més a més s'ha obert un nou espai per estacionar vehicles en terrenys de la Fàbrica Nova. L'entrada a peu al complex esportiu es farà igualment pel car-rer Viladordis.

El projecte d'urbanització inclou que el carrer Vidal i Barraquer passi a tenir una amplada de 25 metres en lloc dels 13,5 d'ara. Aquests metres es guanyen amb l'aparcament de les piscines, amb la qual cosa caldrà enderrocar les actuals parets del recinte. Al carrer hi haurà una part central ocupada per una mitjana arbrada. Pel que fa a la Via Sant Ignasi, s'estrenyerà la calçada per poder ampliar les dues voreres. Un cop acabin aquestes obres, continuarà la urbanització de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont, un projecte valorat en 3,5 milions.