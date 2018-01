L'Ajuntament també millorarà el tram entre la plaça Sant Ignasi i la passarel·la

Entre les obres ja executades, les que estan en marxa i les anunciades per a enguany encara quedaria una darrera gran peça pendent per arranjar en l'objectiu de renovar l'espai per a vianants entre el passeig del Riu de Manresa i la carretera del Pont de Vilomara: el tram que va de la plaça Sant Ignasi a la passarel·la elevada que creua la Via de Sant Ignasi.

Aquest tram, segons el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, «és motiu d'un ajut Feder que enguany abordarem per tal de completar la vorera arbrada».

Tenint en compte que el carrer Sant Marc, la Via de Sant Ignasi i l'avinguda Bertrand i Serra formen part d'un mateix eix viari que uneix el passeig del Riu amb la carretera del Pont de Vilomara, la formalització i els materials emprats mantindran la unitat.

Per aconseguir-ho el govern municipal ha anat engalzant peces diferents –amb fonts de finançament també diverses– que han permès fer una de les voreres del carrer Sant Marc, tenir una intervenció en marxa a la plaça Sant Ignasi, a la Via de Sant Ignasi i al carrer Vidal i Barraquer, i s'acaba d'anunciar que abans de final d'any començarà la millora de l'espai públic entre Vidal i Barraquer i la carretera del Pont de Vilomara.

Quedava, doncs, l'espai entre la plaça de Sant Ignasi i la passarel·la per culminar el sumatori d'unes obres que, segons Aloy, donaran com a resultat un recorregut per a vianants «amb espais que hauran vist millorades molt substancialment la seva qualitat paisatgística i de l'espai públic».

El resultat serà millores substancials en l'estructura viària del sector, en l'increment dels espais per a vianants i en la dignificació de l'espai públic en un sector estratègic de frontera entre Escodines, Barri Antic i Vic-Remei.