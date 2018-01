La PAHC ocupa un bloc d'habitatges del carrer Bilbao de Manresa

La Plataforma d´Afectats per la Hipoteca del Bages (PAHC) ha ocupat aquest dissabte un bloc d´habitatges del carrer Bilbao, xamfrà amb carretera de Vic. Es tracta d´un edifici de nova construcció de 15 pisos en el qual no hi vivia ningú. Era previst que quatre famílies, amb sis nens i nenes, ja hi entressin a viure i que els pròxims dies s´acabin d´ocupar tots els pisos.

L´acció s´ha dut a terme a la tarda. Una cinquantena de membres de la PAHC s´han concentrat davant l´edifici, propietat d´una empresa privada de Barcelona, Nargam, a qui la PAHC ha convidat a asseure´s per negociar lloguers socials. La major part de famílies que s´hi han instal·lat estaven amenaçades per desnonaments o vivien en infrahabitatges, segons la PAHC.

Una de les portaveus de la Plataforma, Gabriela Islas, ha denunciat que l´Ajuntament de Manresa no dóna resposta o no té les eines necessàries per afronta els problemes d´habitatge a Manresa.

Islas ha assegurat que cada cop es troben amb més famílies que tenen problemes d´habitatges perquè no poden pagar el lloguer. Abans el principal problema era fer front a les hipoteques

El darrer bloc de pisos que va ocupar la plataforma va ser el novembre del 2016 al carrer Arquitecte Gaudí. Al llarg dels cinc anys de vida de la PAHC Bages ha ocupat set blocs i ha acollit més de 200 persones.