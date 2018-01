Veïns es queixen dels pilons posats «quasi al mig» de la carretera del Pont

arxiu particular

S´ha col·locat una dotzena de pilons que separen vianants i cotxes arxiu particular

«És un desastre: han instal·lat els pilons de ferro pràcticament al mig del carrer». Aquesta és la queixa de la presidenta de l'Associaciació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, i d'alguns veïns i treballadors de la carretera del Pont de Vilomara, que denuncien la «mala» col·locació d'un seguit de pilons de ferro, a l'alçada de l'escola Ítaca, que separen l'espai per a vianants de la calçada per on transiten vehicles.

Amb la col·locació d'aquesta dotzena de pilons s'ha reduït considerablement l'espai de circulació de cotxes (que segons si entren en un garatge o provenen del car-rer de Sant Llàtzer, tenen dificultats per maniobrar) i s'han eliminat «una desena de llocs d'aparcament», segons detalla Hosta. Ara, queda un gran espai reservat als vianants, que malgrat tot, està sense asfaltar.

Per a tot això, els veïns demanen a l'Ajuntament que retiri les pilones o, almenys, les instal·li a l'alçada de la vorera. Segons l'associació de veïns, l'Ajuntament s'ha compromès a donar explicacions d'aquesta actuació.