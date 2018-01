Ferida una veïna de Masquefa que practicava escalada al Bruc

Una veïna de Masquefa de 47 anys, Ester C. I., va resultar ferida greu mentre practicava escalada al terme municipal Bruc ahir al migdia. La dona formava part d'un grup de sis persones que feien escalada a Montserrat i per motius que es desconeixen va caure. Quant els bombers van arribar amb helicòpter fins al punt on havia caigut la dona van veure que tenia una ferida oberta a la tíbia i al peroné. El mateix helicòpter va evacuar-la a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Bombers va rebre l'avís a les 12.40, alertats pels companys d'escalada de la dona.