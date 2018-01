Comença la construcció del crematori que Manresa espera des de fa tres dècades

Les màquines han començat a treballar per fer realitat el crematori que Manresa espera des de fa tres dècades. Des del 1990 la ciutat dóna voltes a la forma de dotar-se d´una incineradora de cadàvers que eviti haver de desplaçar-se fora de la ciutat per disposar d'aquest servei, però durant tot aquest temps les iniciatives públiques i privades per aconseguir-ho s'han estavellat. Fins ara.

Qui se n'ha sortit ha estat Mémora, propietària de la funerària manresana Fontal, que ha començat la intervenció per crear a al costat del cementiri de Manresa, al camí Vell de Rajadell, un equipament amb capacitat per fer tres incineracions al dia. Disposarà de quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies amb una capacitat per a 140 persones i un aparcament per a 46 vehicles, d´acord amb el projecte presentat a l´Ajuntament.

El grup Mémora és propietària d'un terreny a la Plana del Pont Nou, entre el camí Vell de Rajadell i el carrer de la Lemmerz, des de fa 12 anys, que ara ha rebut la maquinària que ha de preparar el terreny per a la construcció de l'equipament.

Mémora no disposa de cap crematori a la província de Barcelona i utilitza els crematoris que té l´empresa 100% municipal Cementiris de Barcelona a Montjuïc i Collserola.

Mémora ha explicat que la inauguració prevista per al crematori del Congost és «per a final del 2018» i que obrirà portes amb una capacitat d´«un forn».



Competència a Sant Fruitós

L'obra es posa en marxa després de rebutjar les al·legacions en contra presentades per l´associació Esfune i l´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Esfune té com a president el director tècnic de l'empresa Eternam, que impulsa la construcció d'un crematori a Sant Fruitós.

El mes de desembre l´Ajuntament de Manresa va anunciar que havia atorgat la llicència ambiental i d´obra a Memora. De fet, qui va fer la compra del terreny va ser l'empresa Inversiones Funerarias Reunidas i qui va demanar la llicència ambiental va ser Serveis Funeraris de Barcelona, participada en un 85% pel grup Mémora i en un 15% per l'Ajuntament de Barcelona.

Urbanització de mig milió d´euros

La implantació del nou servei anirà acompanyada d´una primera fase d´urbanització a la Plana del Pont Nou de 451.000 euros per tal que la parcel·la on anirà el complex funerari tingui la condició de solar per poder-hi desenvolupar l´activitat. Les obres milloraran un tram del camí del Suanya venint del cementiri (doble calçada i voreres arbrades) i un del carrer de la Lemmerz (vorera) que termeneja amb la parcel·la. Les farà l´Ajuntament, que després en repercutirà el cost als diferents propietaris del polígon.

A més a més, a aquest import de les obres s´hi ha d´afegir un sobrecost de 58.800 euros, que haurà de pagar Mémora íntegrament, per fer unes actuacions complementàries necessàries per adaptar aquesta primera fase d´obres a la topografia del terreny

Voltes i voltes des del 1990