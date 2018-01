Comença l'Any Josep Junyent amb una xerrada en record del mossèn

L'Any Junyent començarà demà al vespre amb un acte per recordar la figura de mossèn Josep Ju-nyent coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort. Diverses entitats de Manresa han organitzat un conjunt d'activitats que se celebraran els propers mesos per reflexionar sobre la vida i obra del religiós, que va estar durant més de 30 anys a Manresa i va dinamitzar la vida cultural, política i social de la ciutat. El primer acte de l'Any Junyent es durà a terme demà, dimarts, a les 8 del vespre a l'Espai Òmnium. Sota el títol «El meu record de mossèn Junyent», hi intervindran l'històric del PSUC Ramon Majó; l'escriptor Lluís Calderer; i l'artista Josep Maria Massegú. Moderarà la taula rodona, i també explicarà els seus records sobre Junyent, Joan Aurich.