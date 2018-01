Ocupa el bloc 7 de la PAHC i un dia i mig després dóna a llum una nena

Quan encara no feia ni 48 hores que s'havia instal·lat al bloc 7 de la PAHC Bages, una de les seves ocupes ha donat a llum una nena. El part ha tingut lloc aquesta passada nit, i tal i com celebra la PAHC Bages al seu compte de Twitter, "tot ha anat bé".

La dona, embarassada, havia estat una de les persones (de les quatre famílies amb sis nens, en total) que aquest dissabte a la tarda havia ocupat el setè bloc de la PAHC, situat al carrer del carrer Bilbao, xamfrà amb carretera de Vic.

La PAHC informa a través del seu compte de Twitter que la dona, abans de l'ocupació, "tenia por per no saber on viuria amb la seva petita".