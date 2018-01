La pista de gel de la plaça de Sant Domènec repeteix l'èxit de fa un any

La pista de gel instal·lada a la plaça de Sant Domènec de Manresa ha repetit l'èxit de l'any passat. Més de 9.000 persones s'han posat els patins en els 52 dies que la instal·lació ha estat oberta al públic a la capital del Bages, una xifra similar a la de l'any passat. El regidor de Comerç, Jaume Arnau, fa un balanç molt positiu del funcionament de la iniciativa que s'ha portat a terme per segon any consecutiu a la ciutat.

Els darrers patinadors van gaudir de la pista aquest diumenge, últim dia en què estava en funcionament. «No només nosaltres estem satisfets, sinó que els establiments que són aquí a prop també estan contents per l'afluència de persones que hi han passat», destacava el regidor. Aquest diumenge encara no hi havia les dades definitives, i la darrera actualització era del dijous, quan hi havien passat un 3% menys de persones que l'any anterior, tot i que s'havia superat les 9.000, i s'esperava que al llarg del cap de setmana el nombre total encara s'acostés més al de fa un any. En la campanya nadalenca anterior es va assolir la xifra de 9.432 patinadors.

Tot i que s'ha repetit l'èxit de públic per segona vegada, els dies festius no hi ha hagut la mateixa afluència de persones que fa un any. «Els dies 24 i 31 de desembre, que aquest any han coincidit en diumenge, no hi ha hagut tanta gent com l'any passat. L'empresa responsable de la instal·lació assegura que això ha passat en les pistes de gel que té instal·lades en altres ciutats», afegia el responsable de Comerç.

Aquest any, la pista de gel, que té unes dimensions de 300 metres quadrats, ha funcionat mitjançant una connexió elèctrica, en lloc de gasoil. D'aquesta forma ha fet menys soroll que fa un any, quan alguns veïns i comerciants es van queixar.

El cost de la instal·lació ha superat els 70.000 euros, segons l'Ajuntament. D'aquests, la ciutat, amb l'ajut dels comerços que van comprar talonaris de vals a l'avançada per vendre a la clientela, n'ha aportat uns 20.000 i han servit per pagar l'entarimat.