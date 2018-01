Prop de 1.250 persones s'han posat els patins a meitat de preu gràcies als vals de descompte

Prop de 1.250 persones han patinat a la pista de gel a meitat de preu amb els vals de descompte que es van començar a comercialitzar el novembre. Se n'han fet de 100 vals (50 euros), de 250 vals (100 euros) i de 400 vals (150 euros). Les persones que en van adquirir han pogut patinar per 3,5 euros (patins i casc inclòs), mentre que el tiquet normal costava 7 euros. A més a més, cada val de descompte servia per tenir una hora de pàrquing gratuït en els pàrquings adherits a la campanya.

«També estem contents de la comercialització d'aquests vals de descompte perquè ha tingut més èxit que l'any passat. La resposta ha estat molt positiva», deia el regidor de Comerç a l'hora de fer balanç.

Dissabte a la tarda es va fer un sorteig entre les persones que van adquirir els vals de descompte. Hi va haver un total de 20 premiats. Hi havia en joc un abonament per veure l'ICL Manresa, 10 entrades dobles per a espectacles al Kursaal i 20 entrades dobles per al cinema Bages Centre.