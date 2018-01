El comerç de la Gispert diu que el fanal il·luminat dóna personalitat a la plaça

La plaça Gispert torna a estar il·luminada per l'emblemàtic fanal que van comprar una trentena de comerciants fa 28 anys. La remodelació d'aquest emplaçament del Barri Antic de Manresa a l'any 2008 el va eliminar del paisatge urbà, tot i el descontentament de comerciants i veïns, que consideraven que donava personalitat a la plaça i feia que estigués més ben il·luminada. L'Ajuntament va recol·locar el fanal, que estava guardat en uns magatzems municipals, el maig del 2013 i recentment s'ha connectat a la xarxa elèctrica, per satisfacció dels comerciants, que reivindicaven des de feia gairebé 10 anys al govern municipal que el fanal estigués en funcionament.

Ara, la llum del fanal és de leds de color blanc que apunten cap a terra. «S'agraeix tenir més llum a la plaça perquè dóna una altra imatge, i creiem que així augmenta la sensació de seguretat a la nit», comenta la propietària del bar Pardal, Imma Calderón. Tot i que de vegades la plaça Gispert és l'escenari d'actes incívics, sobretot per culpa d'un grup que ingereix alcohol al carrer i provoca aldarulls quan arriba el bon temps, la propietària del bar i altres comerciants històrics de plaça asseguren que l'ambient actual no té res a veure amb el de fa tres dècades, quan la degradació es va apoderar de la plaça. Una trentena de veïns van decidir comprar el fanal i seixanta fanals al voltant de la Gispert per intentar apaivagar el mal ambient hi havia.

«A final dels 80 era una època en què circulava molta droga i es veien persones pel carrer consumint-ne», explica per la seva banda Montse Nadal, de l'estanc que hi ha a la cantonada de la plaça. Llavors ja hi havia enllumenat públic, però els botiguers ho consideraven insuficient i deien que la Gispert necessitava molta més llum a la nit.

Des de llavors, els veïns han pagat la il·luminació que van instal·lar fa gairebé 30 anys. «El cost és de 600 euros anuals», explica el sabater del carrer Vilanova, Lluís Cubo, que s'encarrega de regular l'hora que s'han d'encendre i apagar els fanals de la plaça Gispert.

Aquesta situació canviarà perquè l'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a renovar la il·luminació de la plaça, i d'altres carrers del Barri Antic. Els fanals dels comerciants que hi ha a les façanes deixaran de funcionar i el consistori assumirà el cost del consum elèctric. El fanal ja està connectada a la xarxa elèctrica pública.

Els veïns i comerciants de la plaça Gispert fa anys que mantenen trobades amb els responsables de l'Ajuntament per reiterar les queixes a l'incivisme que hi ha, sobretot, els mesos d'estiu. En les reunions mai han deixat de reivindicar que connectessin el fanal a la xarxa elèctrica. «En una reunió que vam mantenir fa mesos, el regidor de Qualitat Urbana, Jordi Serracanta, es va comprometre, per fi, que el fanal tingués llum», explica l'antic forner del carrer Vilanova, Damià Portabella.

Una trentena de comerciants van sufragar els costos, a l'any 1990, de la col·locació del fanal i la seixantena de fanalets que encara pengen a l'entorn de la plaça. Va costar un milió i mig de pessetes (uns 9.000 euros). Avui, només queden tres comerciants amb el seu establiment en ple funcionament d'aquella època. Tots, també els nous botiguers que s'han establert a la plaça, estan satisfets d'haver recuperat el fanal. «No és només per una qüestió estètica, sinó que a primera hora del matí, quan és fosc els mesos d'hivern, i a la nit, la sensació de seguretat és més alta», explica la responsable del bar Pardal.

El fanal de la plaça Gispert és un emblema per a comerciants i veïns. Anteriorment ja n'hi havia hagut un altre durant dècades que va desaparèixer durant la guerra civil. El paisatge urbà d'aquest punt del Barri Antic ara ja té més llum.