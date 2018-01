Centenars de persones recorden a Manresa que fa tres mesos de l'empresonament dels 'Jordis'

El groc ha tornat a ser el protagonista aquest dimarts al vespre a la plaça Major de Manresa. Centenars de persones s'han reunit davant del consistori per recordar que fa tres mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, una mobilització que s'ha reproduit a les principals ciutats catalanes, entre elles Berga.

A l´acte, convocat per Òmnium Cultural i l´Assemblea Nacional Catalana sota el lema 'Som gent de pau: llibertat!', s'ha fet extensiva la reclamació d´alliberament immediat per a la resta d´empresonats en el que s'ha qualificat com «una venjança política».

Els convocants han denunciat la «vulneració de drets bàsics» i han retret als poders de l´estat espanyol que hagin privat de llibertat i tractat com a delinqüents persones que són «exemple viu de la lluita pacífica d´un poble».

Paral·lelament a les mobilitzacions celebrades davant dels consistoris catalans, s'han celebrat concentracions a França, una a París a les 18.30 hores a la Fontaine des Innocents) i una altre a Niça a la mateixa hora a la Place du Palais de Justice. A Brussel·les (Bèlgica) s'han recollit signatures en ple centre de la ciutat universitària de Lovaina per una postal gegant que s'enviarà als presos polítics i l'assemblea d'Alemanya s'ha desplaçat a Frankfurt per fer una acció a la Paulsplatz entre les 18.00 i les 19.30 hores. Així mateix, l'assemblea de Polònia ha organitzat una mostra de solidaritat a Varsòvia a les 18.00 hores a la Kolumna Zygmunta, Plac Zamkowy.

Les d'avui són accions que formen part d'una sèrie de reivindicacions que van arrencar amb el començament de l'any nou i que volen sensibilitzar la gent d'altres països sobre la situació que està patint Catalunya. En aquest sentit, l'assemblea de Londres, conjuntament amb el CDR de la ciutat, va fer una protesta davant de l'ambaixada espanyola el passat 4 de gener i a Montpeller es va organitzar un debat amb Puigdemont el 9 de gener. També, la nit del 13 al 14 de gener, el CDR de Brussel·les va decorar l'entorn de la Comissió Europea amb llaços grocs.